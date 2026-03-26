Ejército de Nicaragua retiene a 4 personas en operativos navales por pesca ilegal y contrabando

Miembros de la patrulla naval del Ejército de Nicaragua retuvieron a dos tripulantes a bordo de una embarcación de bandera hondureña sin nombre y sin matrícula de registro, a 4.5 millas náuticas al norte de Punta San José, comunidad Potosí, municipio de El Viejo, Chinandega.

En el sitio fueron retenidos los ciudadanos Marvin Peralta de 48 años, y un menor de edad, ambos de nacionalidad hondureña, por ingresar y realizar actividades de pesca ilegal en aguas jurisdiccionales nicaragüenses, violentando las leyes establecidas en el país. Ambos fueron entregados a las Fuerzas Armadas de Honduras.

Asimismo, el 24 de marzo de 2026, a través de patrulla de exploración en playa El Aviso, comunidad Las Parcelas, ubicada a 2 kilómetros al noroeste de la comunidad de Potosí, se retuvo a 2 personas, que a bordo de 1 vehículo trasladaban mercadería de contrabando y pretendían trasladarla ilegalmente, vía marítima a la República de El Salvador, a bordo de una embarcación tipo chalupa de nombre “Kailani Lisseth”, sin bandera, ni puerto de registro.

Las personas retenidas son: Jorge Alberto Canales Salinas de 51 años, y Marco Antonio Madrigal Hernández de 42 años, ambos nicaragüenses, quienes fueron entregados a las autoridades correspondientes.

Durante las retenciones se emplearon fuerzas y medios del Distrito Naval Pacífico.