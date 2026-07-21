Ejército hará ejercicios de tiro en Matagalpa del 21 al 24 de julio

El 6 Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua informó a la población del municipio de Matagalpa que, del 21 al 24 de julio de 2026, llevará a cabo ejercicios de preparación combativa y tiro con armas de infantería.

Las prácticas se realizarán en el polígono de tiro de su Estado Mayor, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.

Ante esta actividad, las autoridades militares hicieron un llamado a los habitantes de las comunidades Waswalí y El Guayacán, al barrio Las 3M, así como a los trabajadores de los beneficios de café y sectores aledaños, a no alarmarse por la presencia de personal militar ni por las detonaciones que se escucharán en la zona.

Asimismo, del Ejército solicitó a la población en general atender oportunamente las señales preventivas de seguridad desplegadas en el perímetro, con el objetivo de prevenir cualquier tipo de accidente durante el desarrollo de las maniobras.

