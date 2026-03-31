Ejército de Nicaragua asesta golpe al narcotráfico en el Caribe Sur

En cumplimiento de la estrategia de «Muro de Contención», el Distrito Naval Caribe del Ejército de Nicaragua ejecutó dos operativos en las cercanías de la comunidad de Marshall Point, municipio de Laguna de Perlas, logrando la incautación de estupefacientes y producto forestal ilegal.

Operativo Naval en Marshall Point

El operativo más reciente tuvo lugar el 27 de marzo, a unos 3 kilómetros al noreste de Marshal Point.

Durante la intercepción de una embarcación tipo panga, efectivos militares retuvieron a tres ciudadanos identificados como Alvin Norman Chang Taylor, de 27 años, Jaslet Danovan Thomas Lockwood, de 27, y Keyvor Iverson Stubb Lackwood, de 24 años, quienes trasladaban tres paquetes rectangulares de marihuana.

Previamente, el 26 de marzo, las fuerzas navales lograron la ocupación de 5,000 pies tablares de madera de especies variadas al sureste de Marshall Point.

El cargamento era transportado de manera ilegal a bordo de una embarcación, violentando las normativas de protección de nuestros recursos naturales.

Cumpliendo con los protocolos de ley, tanto los retenidos como la droga, la madera y las embarcaciones fueron entregados a las autoridades correspondientes para su debido proceso.

