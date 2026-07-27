Nicaragüense cae en Luisiana por 582 cargos de explotación infantil
Las autoridades de la Oficina de Investigación de Luisiana (LBI), en Estados Unidos, arrestaron al nicaragüense Herald Francisco Huete Vivas, de 32 años, quien enfrenta cargos vinculados a delitos de explotación sexual infantil.
Las acusaciones se derivan en 2 cargos de producción de pornografía infantil, 579 por posesión de pornografía y 1 por posesión, tráfico o importación de una muñeca sexual infantil.
De acuerdo con la Fiscalía, el acusado admitió haber utilizado la muñeca con fines sexuales, cuya posesión e importación está estrictamente prohibida por las leyes estatales al considerarse una promoción del abuso a menores.
Huete Vivas se encuentra preso con una fianza de 750,000 dólares, mientras los investigadores continúan las indagaciones para determinar si existen otras víctimas o delitos adicionales asociados al caso.
Las autoridades indicaron que Huete Vivas no tiene estatus legal en Estados Unidos. Fue arrestado el 23 de julio de 2026 e ingresado en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Bossier.