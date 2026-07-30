España desarticula red que explotaba a migrantes nicaragüenses en Málaga

La Policía Nacional española desarticuló en la localidad de Almargen, Málaga, una organización criminal acusada de explotar laboralmente a migrantes nicaragüenses.

Desarticulan en España Red de explotación laboral liderada por nicaragüense y español

La red estaba presuntamente liderada por una mujer nicaragüense y su pareja española, quienes utilizaban una agencia de viajes en Managua como fachada para captar a sus víctimas.

A las mujeres captadas se les prometía empleo en España como cuidadoras internas de personas mayores dependientes.

La red les facilitaba dinero, documentación e instrucciones para burlar los controles fronterizos; sin embargo, al llegar al país europeo, las condiciones diferían drásticamente de lo prometido.

Las víctimas debían estar disponibles las 24 horas, los siete días de la semana, sin contrato, seguridad social, vacaciones ni días festivos, bajo un sueldo precario.

Inicialmente, las migrantes eran alojadas en una vivienda propiedad de uno de los investigados, donde realizaban tareas domésticas sin paga y se les cobraba un hospedaje de 200 euros diarios hasta conseguirles un puesto.

Además, la red las endeudaba con 5,000 euros por el viaje, suma que debían saldar en cuotas mensuales de 350 euros.

Si alguna víctima intentaba renunciar ante las condiciones abusivas, la organización le imponía una penalización adicional de 100 euros al mes, dejándolas sin posibilidad de retornar a su país.

Entre los detenidos figura la nicaragüense, principal cabecilla del entramado criminal.

