Dictan prisión preventiva a adolescente que confesó asesinar a su hijastro en Tipitapa

En el Juzgado de Tipitapa, Managua, se realizó la Audiencia en contra del adolescente, por el delito de asesinato agravado en perjuicio de su hijastro de 3 añitos, y por el delito de amenazas de muerte contra la madre del niño.

Durante la Audiencia, luego que el procesado confesara haber cometido el crimen en contra del niño que padecía una afección congénita que le impedía caminar, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Según la acusación, el menor, comenzó a sufrir constantes agresiones desde que su mamá se trasladó a vivir con el adolescente el 17 de mayo de este año, a una vivienda del barrio Cristo Rey, en Tipitapa.

La investigación señala que el acusado sujetaba al niño con fuerza entre sus brazos hasta hacerlo desvanecer y también lo mordía en diferentes partes del cuerpo. Además, amenazaba a la madre diciéndole que la mataría y también al pequeño.

El 7 de julio, mientras la mamá se metió al baño, el adolescente volvió a apretar al menor entre sus brazos hasta dejarlo inconsciente, luego dijo que el niño no respiraba. El pequeño fue trasladado al hospital de Tipitapa, donde los médicos confirmaron su muerte.

La Fiscalía solicitó 6 años de internamiento contra el acusado por los dos delitos que le imputan, que es la pena máxima que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia para menores de 18 años responsables de delitos graves.