Corriente eléctrica acaba con la vida de un jinotegano

El ciudadano Demetrio Antonio Gutiérrez Hernández de 35 años, murió en el hospital Victoria Motta, tras recibir una potente descarga eléctrica en la comarca El Mojón de la ciudad de Jinotega, la tarde de este martes.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que la fatalidad ocurrió cuando Demetrio realizaba las conexiones de una bomba eléctrica en un pozo artesanal en la finca de su papá Oscar Martín Gutiérrez Rivera.

Los parientes de Demetrio al percatarse del lamentable incidente, lo auxiliaron trasladándolo al hospital, sin embargo, al llegar falleció debido a las graves quemaduras eléctricas sufridas en su humanidad.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso desplazaron un equipo investigativo a la zona para esclarecer los hechos.

Estadísticas de Tu Nueva Radio Ya indican que 29 personas han muerto electrocutadas en lo que va del 2026, en el territorio nacional.