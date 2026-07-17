Hallan sana y salva a niña de 4 años en montañas de Pantasma

Luego de 18 horas de intensa búsqueda, miembros de la brigada TAPIR de la Policía Nacional, en coordinación con familiares y pobladores, lograron localizar la mañana de este viernes a la niña Selenia López Hernández, de 4 años.

Selenia López Hernández, de 4 años

La pequeña se extravió en los cafetales de la finca Haroldo, en la comunidad de Wale número 3, a unos 3 kilómetros al sur sobre el cerro, en Santa María de Pantasma, Jinotega, a la una de la tarde de ayer jueves, mientras estaba con su madre.

De acuerdo con la información obtenida, la niña fue encontrada sana y salva en una zona montañosa, cerca de la comunidad Los Chagüitones, en donde pernoctó en medio del zancudero y expuesta a todo tipo animales que habitan en el monte.

Encuentran sana y salva a niña extraviada en montañas de Pantasma

La muchachita ya fue entregada a sus familiares quienes agradecieron a las autoridades, amigos, comunidad y a todos los que se sumaron a la búsqueda hasta lograr encontrarla.