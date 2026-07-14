Buscan a cuatro pescadores desaparecidos tras zarpar de Corn Island

Cuatro jóvenes pescadores se encuentran desaparecidos en el mar Caribe tras zarpar en una embarcación desde Corn Island la madrugada del pasado sábado 11 de julio para realizar faenas de pesca.

Pescadores desaparecidos: Bayardo Archibold, Keylon Downs, Jervin Zelaya y José Luis Aguirre

Los tripulantes han sido identificados como Bayardo Archibold, Keylon Downs, Jervin Zelaya y José Luis Aguirre.

La alarma se encendió entre sus allegados cuando la embarcación no retornó el domingo por la tarde, tal como estaba previsto.

Ante la situación, ayer lunes 13 de julio se activó un operativo de búsqueda y rescate en la zona.

Cartel de pescadores desaparecidos en la Costa Caribe

Sin embargo, las autoridades locales informaron que las primeras labores de rastreo concluyeron sin resultados positivos.

Familiares y pobladores de la isla mantienen la esperanza de encontrarlos con vida y hacen un llamado urgente a las autoridades navales y a otras tripulaciones en alta mar para que reporten cualquier avistamiento de los jóvenes o de la embarcación.