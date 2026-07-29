Madre angustiada busca a la jovencita Keydin Osegueda en Jinotega

Los días transcurren entre la incertidumbre y la esperanza para doña Isabel López Martínez, una madre que desde hace casi un mes no sabe absolutamente nada sobre el paradero de su hija, Keydin Nayeli Osegueda López, de 18 años.

Keydin Nayeli Osegueda López, de 18 años

La joven fue vista por última vez el pasado 1 de julio en el municipio de San José de Bocay, en el departamento de Jinotega, y desde esa fecha el silencio de su ausencia ha llenado de angustia a todo su hogar.

Para la familia, cada día sin noticias se vuelve un desafío constante. La imposibilidad de establecer comunicación con la jovencita mantiene en vilo a sus seres queridos, quienes no han cesado en sus esfuerzos por buscarla y acudir a la solidaridad de la ciudadanía para que les ayude a dar con su localización.

Con el corazón en la mano, doña Isabel envió un conmovedor mensaje dirigido directamente a su hija: le pide que, si llega a ver esta publicación o escucha de la búsqueda y se encuentra a salvo, se ponga en contacto con ellos sin temor.

El único anhelo de esta familia es escuchar su voz, saber que está bien y recuperar la paz que perdieron desde inicios del mes.

La familia reiteró el llamado a la población en general para aportar cualquier dato o indicio que permita ubicar a la joven.

Si usted tiene alguna información que ayude a dar con el paradero de Keydin Nayeli Osegueda López, puede comunicarse directamente con sus familiares al número 7632-6786. Cada aporte, por pequeño que parezca, representa una luz de esperanza.

