¡Apareció la perdida! Leonesa se fue con un galán y su mamá está furiosa

Lo que empezó como un drama de película con llantos y angustia en la comunidad El Barro, del municipio de Larreynaga, departamento de León, terminó convertido en una auténtica novela de amor… ¡y de pánico maternal!

La joven Iris Anhaelis Blandón Machado, de quien no se sabía absolutamente nada desde la semana pasada cuando desapareció junto a su pequeña niña, resultó no estar en ningún peligro, sino disfrutando de las mieles del amor con su nuevo gallo.

Mientras la familia completa se comía las uñas de la desesperación y la noticia se hacía viral en las redes sociales, la picaronaza andaba muy tranquila en una comunidad remota donde, según ella, la señal del celular «no le entraba ni a palos».

Sin embargo, al ver el escándalo que se armó, no le quedó de otra que llamar a su madre para soltar la sopa y avisarle que andaba feliz y contenta con su nuevo amor.

Pero el tiro le salió por la culata. Lejos de calmar los ánimos, la revelación encendió la furia de la progenitora, quien sin pensarlo dos veces agarró el primer autobús dispuesta a hacer justicia por sus propias manos.

«¡Hoy es el día que le reviento el lomo! No porque ande con un hombre, que derecho tiene, ¡sino por hacernos la jugada y ponernos a todos cara de pendejos buscándola!«, le advirtió la enojada señora a un pariente antes de salir al darle su escarmiento a su hija.

La mamá de Iris Anhaelis Blandón Machado

Fuentes cercanas confirmaron que la enamoradiza joven ya está de regreso en la vivienda familiar sana y salva.

Lo que hasta ahora sigue siendo el gran misterio en todo el pueblo es si la mamá cumplió su palabra y la mandó a reflexionar a punta de faja, o si el amor triunfó por encima del castigo.

