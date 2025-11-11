Desalmado le quita la vida a su cónyuge en San José de Bocay, Jinotega

La señora Jisel del Carmen Carvajal Guatemala, de 38 años, fue asesinada a garrotazos por su cónyuge Oscar Danilo Granados Herrera, de 47 años.

El atroz femicidio sucedió en la comarca Amakita localizada en la microrregión de Ayapal, en San José de Bocay, Jinotega.

Según los informes preliminares, el sujeto llegó borracho a las 11 de la mañana del sábado a la casa de su compañera de vida y tras discutir con ella por causas desconocidas, la atacó a golpes con una tranca de madera.

Al ver a su mujer quejándose del dolor, el agresor huyó con rumbo desconocido mientras una vecina que escuchó un alboroto fue a asomarse a la vivienda y la encontró tirada en el suelo.

A causa de los trancazos, Jisel Carvajal resultó con fracturas en el costado izquierdo, por lo que su vecina decidió llevarla a un centro de salud.

Sin embargo, por su estado delicado, la mujer empezó a vomitar la sangre, por lo que la vecina decidió regresarla a su casa, donde murió a las cinco de la tarde de ayer lunes.

De fuentes extraoficiales se informó que las autoridades ya detuvieron a Oscar Danilo Granados Herrera y en las próximas horas será puesto a la orden de las instancias judiciales por el crimen que dejó a siete niños en la orfandad.

