Delincuentes armados asaltan negocio en el casco urbano de Acoyapa
La tranquilidad de la Mini Tienda Chavarría, situada en Acoyapa, Chontales, se vio interrumpida a las 6 con 20 minutos de la tarde de ayer jueves por un violento asalto perpetrado por dos sujetos armados.
Según los informes, los delincuentes irrumpieron en el local portando pistolas y con actitud agresiva, encañonaron al dependiente y a un cliente para despojarlos de dinero y otros artículos de valor.
En videos grabados por las cámaras de seguridad se observa a los sujetos ocultando su rostro con pasamontañas y mascarilla.
Uno andaba puestos zapatos y pantalón negro, camisa manga larga amarilla, una gorra negra con un símbolo de Air Jordan, y llevaba cruzado un bolso color negro en la parte delantera del cuerpo
El segundo sujeto calzaba botas de hule, vestía un pantalón color caki con una raya negra a los lados, sudadera celeste con mangas negra y se cubría la cabeza con un sombrero negro.
Afortunadamente, el atraco no dejó personas lesionadas, limitándose los daños a pérdidas económicas y materiales, y al fuerte impacto emocional de las víctimas.
Efectivos policiales se desplazaron a la zona para iniciar las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables.
Los dueños del negocio y la Policía pidieron a la ciudadanía a colaborar con información que facilite la ubicación de los sujetos.
Delincuentes armados asaltan negocio en el casco urbano de Acoyapa #Chontales#Nicaragua#Robopic.twitter.com/YYGoLa0FU0— La Nueva Radio YA (@nuevaya) January 9, 2026