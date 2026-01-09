Delincuentes armados asaltan negocio en el casco urbano de Acoyapa

La tranquilidad de la Mini Tienda Chavarría, situada en Acoyapa, Chontales, se vio interrumpida a las 6 con 20 minutos de la tarde de ayer jueves por un violento asalto perpetrado por dos sujetos armados.

Violento asalto sacude la Mini Tienda Chavarría

Según los informes, los delincuentes irrumpieron en el local portando pistolas y con actitud agresiva, encañonaron al dependiente y a un cliente para despojarlos de dinero y otros artículos de valor.

En videos grabados por las cámaras de seguridad se observa a los sujetos ocultando su rostro con pasamontañas y mascarilla.

Uno andaba puestos zapatos y pantalón negro, camisa manga larga amarilla, una gorra negra con un símbolo de Air Jordan, y llevaba cruzado un bolso color negro en la parte delantera del cuerpo

El segundo sujeto calzaba botas de hule, vestía un pantalón color caki con una raya negra a los lados, sudadera celeste con mangas negra y se cubría la cabeza con un sombrero negro.

Afortunadamente, el atraco no dejó personas lesionadas, limitándose los daños a pérdidas económicas y materiales, y al fuerte impacto emocional de las víctimas.

Efectivos policiales se desplazaron a la zona para iniciar las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables.

Los dueños del negocio y la Policía pidieron a la ciudadanía a colaborar con información que facilite la ubicación de los sujetos.