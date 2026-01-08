Delincuente es arrestado con más de 2,700 gramos de crack en carretera a La Dalia
El sujeto Gerónimo Enrique Cruz Alvarado, de 33 años, fue puesto a la orden de la Fiscalía luego de ser capturado con dos kilos con 721 gramos de piedras de crack en el departamento de Matagalpa.
La detención fue realizada ayer miércoles 7 de enero en un retén ubicado en la comunidad La Amancia, en la carretera hacia el municipio de La Dalia.
Según los reportes, Gerónimo Cruz se desplazaba en una moto y al ver el retén se puso nervioso por lo que le ordenaron detenerse.
Al registrarlo, en una mochila le encontraron 50 bolsas plásticas conteniendo las piedras de crack a base de cocaína y un revólver calibre 38.