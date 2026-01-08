Delincuente es arrestado con más de 2,700 gramos de crack en carretera a La Dalia

El sujeto Gerónimo Enrique Cruz Alvarado, de 33 años, fue puesto a la orden de la Fiscalía luego de ser capturado con dos kilos con 721 gramos de piedras de crack en el departamento de Matagalpa.

Gerónimo Cruz detenido con 2,7 kg de crack en Matagalpa

La detención fue realizada ayer miércoles 7 de enero en un retén ubicado en la comunidad La Amancia, en la carretera hacia el municipio de La Dalia.

Según los reportes, Gerónimo Cruz se desplazaba en una moto y al ver el retén se puso nervioso por lo que le ordenaron detenerse.

Al registrarlo, en una mochila le encontraron 50 bolsas plásticas conteniendo las piedras de crack a base de cocaína y un revólver calibre 38.

