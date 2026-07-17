Lluvias anegan 82 casas en el Caribe tras desborde de ríos

El paso de la Onda Tropical número 19 sobre el territorio nacional provocó varios días de intensas lluvias que ocasionaron el desborde de ríos y afectaciones en diferentes municipios de las regiones Autónoma de la Costa Caribe Norte y Caribe Sur.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al menos 82 casas permanecen anegadas debido al incremento del caudal de los ríos. La situación más crítica se registra en el municipio de Desembocadura de Río Grande, donde 62 viviendas continúan inundadas.

En Bocana de Paiwas se contabilizan 17 viviendas afectadas, mientras que en La Cruz de Río Grande se reportan 3 casas anegadas por las crecidas.

También en Prinzapolka se registran daños a viviendas producto del desborde del río, aunque las autoridades no han precisado el número de casas afectadas, informaron que la emergencia alcanza 3 barrios y 8 comunidades, donde varias familias permanecen resguardadas mientras disminuye el nivel del agua.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente en las zonas afectadas y continúan dando seguimiento a la evolución de los ríos, con el objetivo de brindar asistencia a las familias y prevenir mayores riesgos en caso de que las lluvias persistan.

Los organismos de respuesta recomiendan a la población que habita en zonas vulnerables mantenerse atenta a las orientaciones oficiales y evitar cruzar ríos o cauces con altos niveles de agua, debido a que las condiciones meteorológicas podrían seguir generando crecidas en distintos puntos del Caribe nicaragüense.