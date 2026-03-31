Coterráneo muere arrollado por vehículo en Costa Rica
El nicaragüense Manuel Espinoza Tapia, de 42 años, murió arrollado por un vehículo, la madrugada de este lunes, en La Cruz de Guanacaste, Costa Rica.
Extraoficialmente, se conoció que Espinoza Tapia transitaba por un predio baldío al momento de desvanecerse y con tan mala suerte que un vehículo que circulaba por la zona, pasó sobre su humanidad, quitándole la vida enseguida.
El cuerpo del infortunado originario del municipio de Masatepe, en el departamento de Masaya, fue trasladado a la morgue judicial, mientras la Policía trata de esclarecer cómo ocurrieron los hechos.