Cortocircuito deja sin casa a familia en San Dionisio

Convertida en escombros quedó la humilde vivienda de don Dionisio Pérez López, de 66 años, al incendiarse la mañana de este lunes, en la comarca Wibuse, ubicada en San Dionisio, Matagalpa.

El incendio se originó por un cortocircuito en el sistema eléctrico de la vivienda construida de madera y zinc.

Las llamas arrasaron con todas las pertenencias que don Dionisio y sus otros 6 familiares tenían dentro de la vivienda.

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