Muere tomadora consuetudinaria en Jinotepe
La noche de este martes, se rindió a la muerte la tomadora consuetudinaria Joseling Campos, de unos 35 años, conocida por como “La Yahoska” en el hospital Regional Santiago de Jinotepe, Carazo.
Tu Nueva Radio Ya conoció que Yahoska fue trasladada del barrio San Antonio de Jinotepe, por miembros de Cruz Blanca, a eso de las 2 de la tarde al hospital, luego vomitar la sangre y quejarse de mucho dolor.
Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la tomadora consuetudinaria sufrió complicaciones y se rindió a la muerte.
El caso es investigado por autoridades de la Policía Nacional. En tanto, las familias de Jinotepe lamentan la muerte de la Yahoska, quien por años estuvo sumida en el alcohol.