Muere tomadora consuetudinaria en Jinotepe

La noche de este martes, se rindió a la muerte la tomadora consuetudinaria Joseling Campos, de unos 35 años, conocida por como “La Yahoska” en el hospital Regional Santiago de Jinotepe, Carazo.

La muerte se lleva a tomadora consuetudinaria en Carazo

Tu Nueva Radio Ya conoció que Yahoska fue trasladada del barrio San Antonio de Jinotepe, por miembros de Cruz Blanca, a eso de las 2 de la tarde al hospital, luego vomitar la sangre y quejarse de mucho dolor.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la tomadora consuetudinaria sufrió complicaciones y se rindió a la muerte.

El caso es investigado por autoridades de la Policía Nacional. En tanto, las familias de Jinotepe lamentan la muerte de la Yahoska, quien por años estuvo sumida en el alcohol.

