Continúa delicado matagalpino que fue quemado con gasolina

En el hospital Doctor Fernando Vélez Páiz, de Managua, continúa batallando por su vida Axel José Figueroa, debido a las graves quemaduras que sufrió luego de que un sujeto lo bañó con gasolina y le prendió fuego, dejándolo envuelto en llamas.

Axel José Figueroa

El hecho ocurrió el pasado 31 de mayo en San Ramón, Matagalpa, donde Axel Figueroa se estaba tomando una sopa instantánea, cuando Jerónimo Roberto Martínez Gutiérrez, se le acercó y, sin ningún motivo, lo roció con combustible para después prenderle mecha.

Al verse como antorcha humana, Axel Figueroa corrió por varias cuadras hasta llegar a casa de familiares que sofocaron las llamas y lo llevaron al centro de salud de San Ramón, de donde luego lo remitieron al hospital regional César Amador Molina, de la ciudad de Matagalpa.

Debido a la gravedad de las quemaduras en el rostro, cuello, tórax y cadera, Figueroa fue remitido poco después al Hospital Doctor Fernando Vélez Paiz.

La familia denunció el caso ante las autoridades policiales y mediante fotografías se logró identificar plenamente a Jerónimo Roberto Martínez como el sujeto que escapó de matar a Axel Figueroa, por lo que está siendo buscado por la policía.