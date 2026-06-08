Compatriota se ahoga en un balneario de Guatemala
Yoel Iván Escalante es el nicaragüense que falleció ayer ahogado cuando participaba de un paseo junto a su familia y amistades.
Se conoce que Yoel Escalante quien era originario de San Pedro del Norte, en Chinandega, tenía años de vivir en Guatemala, donde formo su familia compuesta por su esposa María Domi Calderon, así como de sus hijos Camilo, Lian y Raquel de apellidos Escalante Calderón.
Anoche Yoel Iván Escalante, era velado en la lotificación Perla, en Malacatan, en San Marcos, de donde hoy será repatriado a Nicaragua donde recibirá el último adiós.
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