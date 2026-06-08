Ciudadano es encontrado sin vida en el barrio central de Bluefields

El ciudadano Jeremy Derick Salomón Garth, de 41 años, fue encontrado sin vida a eso de las tres de la madrugada de este lunes en una calle del barrio Central de la ciudad de Bluefields, en el Caribe Sur.

Jeremy Derick Salomón Garth

De acuerdo con el dictamen emitido por los especialistas del Instituto de Medicina Legal, la causa directa del fallecimiento fue un edema agudo de pulmón, provocado por una asfixia mecánica por ahogamiento incompleto.

Salomón Garth era una persona ampliamente conocida y popular en la ciudad de Bluefields, donde se ganaba la vida realizando mandados cotidianos en las calles.

Personas allegadas indicaron que el ciudadano enfrentaba problemas de alcoholismo, por lo que sus familiares le aconsejaban constantemente cuidar de su salud y enfocarse en sus labores.

Las honras fúnebres se realizarán mañana martes en la iglesia anglicana St. Joseph (St. Joseph Anglican Church), ubicada contiguo a las oficinas del INSS en el barrio Tres