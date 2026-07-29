Niña de 11 años muere ahogada en la laguna de Masaya, en Nindirí

La muerte por sumersión de la niña Yahaira Maryelin Gaitán López, de 11 años, enluta a una familia del reparto Henry Lara, de Nindirí, tras un paseo familiar en la laguna de Masaya que terminó en tragedia la tarde de este miércoles.

El incidente ocurrió a eso de la 1:00 p.m. en el sector conocido como Las Escaleras, en jurisdicción del municipio de Nindirí, cuando un grupo de familiares que disfrutaba del agua comenzó a hundirse de forma imprevista.

Durante la emergencia, lograron ser rescatados con vida Eduardo Borge Sánchez, de 29 años; Guadalupe Borge, de 25; y los menores Santos Ismael Muñoz Jalinas, de 9, y Moisés Aarón Borge Jalinas, de 6 años.

Lamentablemente, la pequeña Yahaira Maryelin no corrió con la misma suerte y falleció ahogada antes de poder ser puesta a salvo.

De acuerdo con allegados a la familia, sus padres recién le habían comprado el uniforme escolar para que iniciara clases en un nuevo centro educativo el próximo lunes.

Autoridades locales y equipos de rescate se hicieron presentes en el lugar para brindar asistencia a los supervivientes y realizar las diligencias correspondientes.