Chinandegano es ultimado de un balazo después de enflorar la tumba de su mamá

De un balazo fue asesinado Marvin Antonio Mercado Tercero, de 36 años, a manos de un señor identificado preliminarmente como Miguel Rodríguez, de unos 70 años, en San Francisco del Norte, Chinandega.

El crimen ocurrió la tarde del sábado, en la comarca Zamorano, cuando Marvin se trasladaba a caballo a la casa de un amigo, después de enflorar la tumba de su progenitora, en motivo del día de las madres.

En el trayecto se topó con el montado Miguel Rodríguez quien le realizó un disparo y luego huyó con rumbo desconocido.

Lugareños relataron que al recibir el disparo, Marvin Mercado cayó al suelo y murió a os pocos segundos en la vía pública.

Autoridades policiales amplían las investigaciones del caso para esclarecer el hecho y dar con el autor del pistolero homicida.