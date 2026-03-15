Carretonero apodado «El Guapo» muere atropellado por camión en Sabana Grande

Álvaro Moisés Gutiérrez Pérez, de 40 años, murió atropellado la madrugada de hoy domingo, en una calle de la Villa Sol, ubicada en el distrito 7 de Managua.

Fatal accidente en carretera de Sabana Grande

“El Guapo” a como era conocido don Álvaro, caminaba presuntamente en estado de ebriedad en uno de los carriles de la vía, cuando fue atropellado por un camioncito de características desconocidas cuyo conductor huyó del lugar.

Lugareños indicaron que don Álvaro fue visto la noche del sábado en una barrera de la zona, y cuando caminaba rumbo a su casa, fue atropellado mortalmente.

Gutiérrez Pérez se ganaba la vida como carretonero, sumado a los trabajos de jardinería que realizaba en Residencial Villa Sol.

Agentes de tránsito rastrean la identidad y paradero del conductor que mandó al otro mundo al “Guapo”.