Sucesos

Caribe Sur: Distrito Naval retiene a 7 personas con un paquete de cocaína y casi 700 mil córdobas

Por Jonathan Morales
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El Distrito Naval Caribe informó este jueves la retención de siete personas que fueron sorprendidas cuando trasladaban un paquete de cocaína, 680 mil 700 córdobas y 20 dólares en el Caribe Sur.

Detención de cocaína en el Caribe Sur
Detención de cocaína en el Caribe Sur

La institución castrense informó que la retención y el decomiso fue realizado el sábado 14 de marzo a través de un servicio operativo a 6 millas náuticas al sur de la comunidad de Tasbapauni, Caribe Sur.

Los retenidos son los nicas Deysi Martin, de 65 años; Arlinda González Martínez, de 50, Kevin Tayron Livy Spelman, de 43; Marlon Alexie Forbes Hodgson, de 43; Astin Phily Hodgson López, de 40; Evonia Antonia Hodgson López, de 39, y Janester Jay López González, de 23 años.

Los siete se desplazaban a bordo de 1 embarcación tipo cayuco de nombre “Owana Lane”, en la cual trasladaban el paquete rectangular de cocaína, la fuerte suma de córdobas y los veinte dólares.

Los retenidos, la droga y el dinero incautado fueron entregados por el Distrito Naval Caribe a las autoridades policiales para que realice las investigaciones correspondientes del caso y determinar responsabilidades.

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