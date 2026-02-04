Carazo: Incendio deja en la calle a familias de comunidad La Chiripa

Solo con la ropa que andaba puesta quedo don Alexón Antonio Sánchez Vázquez, de 36 años y su familia al incendiarse su casa ubicada en la comunidad La Chiripa, en Jinotepe, departamento de Carazo.

Don Alexón Antonio habitaba la casa con su esposa Francisca Mariela Briceño Ochoa, de 35 años, y los hijos de ambos de 6 y 3 años de edad.

El incendio destruyó en pocos minutos la vivienda y todo lo que había dentro, pero afortunadamente no causó víctimas humanas, ya que los chavalos andaban en clases, y los adultos trabajando en una zona franca de Niquinohomo.

Las llamas devoraron 2 camas estilos matrimonial, 1 refrigeradora, 1 una cocina, todos los utensilios, los muebles, el televisor, el equipo de Sonido, un espejo y hasta un dinero que tenían guardado para hacer unos pagos.

De manera preliminar se conoció que el siniestro fue causado por una conexión ilegal en la vivienda de don Alexón. Miembros del Poder Ciudadano de Jinotepe ya están atendiendo a la familia afectada.

