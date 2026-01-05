Carazo: Delincuentes arman bochinche para dejar pidiendo raid a motorizado

Desmayado y sin moto quedó José Jiménez, de 33 años, al ser golpeado por sujetos desconocidos en el parque municipal de El Rosario, en el departamento de Carazo.

La motocicleta Yamaha placas CZ 21-018

El afectado relató que estaba en el centro turístico cuando un desconocido inició a discutir con él.

Al “choque de tapas” se unieron los amigos del desconocido que le “echaron la vaca” y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

Acto seguido le robaron su motocicleta Yamaha placas CZ 21-018 y huyeron con rumbo desconocido.

Debido a las lesiones que sufrió en su humanidad, José Jiménez fue trasladado al hospital regional Santiago, en Jinotepe, Carazo.

Otro robo ocurrió en el barrio San Francisco, de la ciudad de Jinotega, donde sujetos desconocidos sustrajeron un quintal de frijoles, valorado en 3 mil córdobas, del interior de la casa de Gumersindo Ruiz Pérez, de 39 años.

