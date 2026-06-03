Caraceña en plena flor de su juventud decide apagar su vida sin explicar a su familia

Una joven de apellidos Fierro Gago, de 21 años, se privó de su existencia por medio de la asfixia mecánica por causas desconocidas.

El hecho ocurrió en la vivienda de la desventurada localizada en el barrio Berlín, de Diriamba, Carazo.

Tras encontrarla en el lugar donde ejecutó su equivocada determinación, sus familiares la llevaron al hospital de Diriamba, donde los médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Los padres de la joven indicaron que su hija no tenía novio ni problemas dentro o fuera de la casa, por lo que no se explican qué la empujó a terminar con su vida.

Agentes de la Policía en compañía de un médico forense confirmaron las causas del deceso y descartaron mano criminal.