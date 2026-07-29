Detienen a dos en Estelí con 24 libras de marihuana

La Policía Nacional incautó un total de 24 libras de marihuana y logró la detención de dos presuntos implicados en dos operativos antidrogas ejecutados en el departamento de Estelí.

Óscar Danilo Miranda Flores

​El primer dispositivo policial se desplegó el pasado 23 de julio en el área de parqueo de la terminal COTRAN Sur.

En ese lugar, los agentes interceptaron a Óscar Danilo Miranda Flores, de 20 años de edad, a quien se le decomisó una caja de cartón que contenía 16 libras de la hierba maldita.

​Ese mismo día, las autoridades efectuaron un segundo operativo en una vivienda de la ciudad.

Durante la intervención fue capturado Wiston Josmar Loáisiga Mendoza, encontrándose dentro del inmueble ocho paquetes con un peso total de ocho libras de marihuana.

Wiston Josmar Loáisiga Mendoza

Además, a los sujetos se les incautaron una camioneta, una moto, dos pesas digitales, un celular y dinero en efectivo.

​Ambos detenidos y las evidencias ocupadas pasaron a la orden de las autoridades correspondientes para el debido proceso judicial.

