Piden 7 años a hombre que vendía marihuana en Linda Vista, Managua

Una pena de siete años de prisión y 400 días multa es la condena que solicitó el Ministerio Público contra Edwin Alexander Argueta Thyne, quien admitió los hechos por el delito de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

Edwin Alexander Argueta Thyne

El sujeto aceptó su culpabilidad este martes durante el inicio del juicio en el Juzgado Décimo Tercero de Juicio de Managua.

Argueta Thyne fue capturado el pasado 4 de junio, a las 7:00 de la noche en el costado noroeste de la gasolinera Puma de Linda Vista.

En ese sitio fue interceptado por agentes policiales mientras comercializaba más de cinco libras de marihuana que transportaba dentro de una mochila.

Por su parte, la Defensoría Pública solicitó una pena menor de cinco años de cárcel y pidió eximirlo de la multa por falta de recursos económicos.

La jueza a cargo del caso dictará la sentencia definitiva en los próximos días.

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