Capturan a sujeto que robó triciclo en Managua y lo llevó hasta Masachapa

Un sujeto de nombre Jason fue detenido por la policía en San Rafael del Sur, luego de haber robado un triciclo en Managua y llevárselo hasta Masachapa.

Detenido en San Rafael del Sur

El robo sucedió el pasado sábado 21 de marzo cuando el dueño del triciclo lo tenía estacionado en un parqueo del mercado Mayoreo, distrito VI de la capital.

Después de que se realizó la denuncia del robo en las redes sociales, muchas personas reportaron que vieron el triciclo pasar hacia la zona suroeste de Managua.

Hubo reportes de Villa El Carmen, La Ceiba, California, La Gallina, Masachapa y Pochomil.

Gracias a esos datos su propietario pudo dar con el paradero del delincuente que se la llevó.

El propietario recuperó su medio de trabajo en la delegación policial del Masachapa en San Rafael del Sur.

El delincuente es de Managua, quedó detenido y será trasladado a su distrito para la acusación respectiva por el delito de robo.

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