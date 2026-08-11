Pleito por droga en el Oriental deja un muerto y dos heridos

Una disputa por los puntos de ventas de drogas fue lo que desató el tiroteo que la madrugada de ayer lunes dejó un indigente muerto y otras dos personas lesionadas a balazos en uno de los callejones del Mercado Oriental en Managua.

Tres personas resultan heridas de bala en trifulca ocurrida en sector de los Ferreteros del Mercado Oriental

El autor de los disparos que mataron al hombre supuestamente llamado Danilo Antonio Obando fue identificado como Gerson Borge Vásquez, alias “El Buki”, un reconocido expendedor de piedras de crack y marihuana del sector.

En el incidente, “El Buki” también hirió de bala a Erick Espinoza Pérez, de 26 años, y Manuel Amador Santamaría, de 19 años, quienes son parte del otro grupo de vendedores de drogas que se disputan el territorio en esa zona.

Los hechos ocurrieron de la Iglesia El Calvario tres cuadras al Oeste y una y media al sur de donde Gerson Borge Vásquez huyó después de dispararle mortalmente al indigente que iba pasando por el lugar y a los otros dos sujetos.

En el caso de Carlos Emmanuel Palacios Pérez, de 20 años, fue herido la noche del domingo por el delincuente Brayan Alexander Prado Díaz, alias “El Castor”, en un pleito que nada tuvo que ver con la balacera causada por “El Buki”.

Las autoridades policiales del Distrito 4 se encuentran profundizando en las investigaciones y buscando pistas que les ayuden a la captura de Gerson Borge, alias “El Buki” y a Brayan Prado, los pistoleros involucrados en ambos casos.

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