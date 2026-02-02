Capturan a sujeto con casi dos libras de marihuana en Kukra Hill

La Policía Nacional presentó este lunes al sujeto pasajero José Gregorio Bermúdez, de 59 años, quien fue capturado en Kukra Hill, Caribe Sur, cuando cargaba en una mochila una libra con 13 onzas de marihuana.

Capturan a pasajero con marihuana en Kukra Hill

El comisionado general Luis Valle Corea dijo que la operación contra el narcotráfico fue realizada el pasado jueves 29 de enero, a las 4 con 20 minutos de la tarde, en un retén policial ubicado en el kilómetro 355.

Detalló que, durante las labores de vigilancia, los oficiales perfilaron un vehículo taxi que transitaba en el costado oeste de la finca Buena Vista.

Al realizar la inspección, identificaron al pasajero José Gregorio Bermúdez quien mostraba una actitud sospechosa y al revisarle su mochila, le hallaron tres paquetes envueltos en cinta adhesiva.

Al realizar la prueba de campo correspondiente, el contenido dio positivo para marihuana.

Tanto el detenido como la droga incautada fueron puestos a la orden de las autoridades competentes.

