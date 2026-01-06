Capturan a sujeto con 21 libras de marihuana en la ciudad de León
El sujeto Francisco Javier Rayo Olivas, de 21 años, fue capturado con 21 libras de marihuana y 168 gramos de crack durante un allanamiento realizado en una vivienda del reparto Las Mercedes, en la ciudad de León.
En un recipiente plástico, el sujeto tenía ocultos 20 óvulos envueltos con cinta adhesiva que contenían las 21 libras de la hierba maldita, y en una bolsa se encontraron las piedras de crack.
Rayo Olivas fue puesto a la orden del Ministerio Público para ser acusado por el delito de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.