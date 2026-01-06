Capturan a sujeto con 21 libras de marihuana en la ciudad de León

Por Jonathan Morales
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El sujeto Francisco Javier Rayo Olivas, de 21 años, fue capturado con 21 libras de marihuana y 168 gramos de crack durante un allanamiento realizado en una vivienda del reparto Las Mercedes, en la ciudad de León.

Capturan a joven en León con marihuana y crack
Capturan a joven en León con marihuana y crack

En un recipiente plástico, el sujeto tenía ocultos 20 óvulos envueltos con cinta adhesiva que contenían las 21 libras de la hierba maldita, y en una bolsa se encontraron las piedras de crack.

Rayo Olivas fue puesto a la orden del Ministerio Público para ser acusado por el delito de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

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