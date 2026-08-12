Seis de Los Chalinos van a juicio por 143 kilos de cocaína en Managua

Seis presuntos integrantes de la agrupación delictiva «Los Chalinos» enfrentarán juicio oral y público tras ser acusados por el Ministerio Público de los delitos de crimen organizado y transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, en un proceso radicado en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua.

Integrantes de la banda Los Chalinos

De acuerdo con la acusación fiscal, la red se dedicaba a ingresar cargamentos de entre 100 y 150 paquetes de cocaína a Nicaragua por vía acuática desde Costa Rica, con el fin de movilizarlos posteriormente hacia Honduras.

Durante las investigaciones, las autoridades lograron la ocupación de vehículos, motocicletas, teléfonos celulares y un cargamento de 143 paquetes que dieron un peso de 137.3 kilos de cocaína.

El escrito acusatorio ubica como presunta cabecilla a Chrystel Magali Baltodano Salguera, de 30 años, quien presuntamente coordinaba los traslados, contrataba camiones y organizaba la recepción de la droga.

Por su parte, Luis Ángel Núrinda Robleto, de 28 años, custodiaba la sustancia en una vivienda en la residencial Las Palmeras, en Nindirí, Masaya; mientras que Jorge Steven López López, de 30 años, recibía parte de los cargamentos y conducía los vehículos de transporte.

En el operativo también fueron señalados de colaborar en la logística Wilber Antonio Gutiérrez Espinoza, de 39 años; María Luisa Dávila Hurtado, de 35 años; y Jeffry Jonathan Urbina López, de 25 años.

Durante la audiencia, el abogado defensor de Urbina López, objetó la acusación por transporte de drogas contra su representado, argumentando que al momento de la detención solo le ocuparon una motocicleta y 1,100 córdobas, sin hallarle estupefacientes.

Pese a los señalamientos de la defensa técnica, la jueza Karen Chavarría admitió la totalidad de las pruebas intercambiadas por la representación fiscal y remitió a los seis acusados a la etapa de juicio, ordenando que mantengan la medida cautelar de prisión preventiva.

