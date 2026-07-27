Policía Nacional captura a 6 en Nindirí y decomisa 137 kilos de cocaína

Las fuerzas policiales asestaron un golpe al tráfico de drogas tras incautar un total de 137 kilos de cocaína y capturar a seis personas durante un operativo de allanamiento ejecutado en el municipio de Nindirí, en Masaya.

Policía Nacional incauta 137 kilos de cocaína y captura a 6 personas en Nindirí

El procedimiento se llevó a cabo a las 6:00 de la mañana del jueves 23 de julio en la vivienda número B12, de residencial Las Palmeras.

En el lugar, las fuerzas policiales encontraron decenas de paquetes envueltos en plástico y cinta adhesiva que, tras ser sometidos a las pruebas de campo correspondientes, dieron positivo a cocaína con un peso exacto de 137 kilos.

Durante el operativo en la propiedad, los agentes policiales procedieron a la detención de Wilber Antonio Gutiérrez Espinoza, de 39 años; María Luisa Dávila Hurtado, de 30; Chrystel Magali Baltodano Salguera, de 30; Jorge Steven López López, de 30; Luis Ángel Ñurinda Robleto, de 28; y Jeffry Jonathan Urbina López, de 25 años.

6 personas detenidas por la Policía Nacional en Nindirí

Además de los estupefacientes decomisados, las autoridades procedieron a la ocupación de un vehículo liviano y dos motocicletas, medios de transporte que presuntamente eran utilizados para las actividades vinculadas al delito.

Tanto los ocupados como los detenidos fueron remitidos a las autoridades correspondientes para dar inicio al debido proceso judicial.

