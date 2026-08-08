Elier Guido muere en choque frontal con camión en Matagalpa

El ciudadano Elier Alexis Guido, de 33 años, falleció anoche debido a las múltiples lesiones que sufrió cuando su moto fue colisionada frontalmente por un camión.

El accidente ocurrió en la comunidad Guanacaste, kilómetro 140 y medio de la carretera Muy Muy–Matiguás, en el departamento de Matagalpa.

Los informes indican que Elier Alexis conducía la moto placa ES 34 510, cuando el camión Freightliner matrícula M 2987651, conducido por José Antonio Palma González, de 42 años, supuestamente invadió el carril y lo chocó de frente.

A causa del impactó, Elier Guido sufrió graves lesiones por lo que lo llevaron al Centro de Salud Ubén Rodríguez, en Muy Muy, donde falleció.

Elier Alexis Guido administraba una página de noticias de Matagalpa en la red social Facebook.