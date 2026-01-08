Capturan a jinotegano en pleno cultivo de 160 plantas de marihuana

Agentes antinarcóticos capturaron a Josman Pérez Gutiérrez, de 24 años, quien cultivaba 160 plantas de marihuana en el patio de su propiedad.

La captura se realizó en la comarca San Luis, ubicada en Wiwilí, Jinotega, ante la denuncia de los pobladores.

Efectivos policiales procedieron a la destrucción del mari-cultivo. En tanto, el capturado y evidencias ocupadas fueron puestos a la orden de las autoridades correspondientes para su debido enjuiciamiento.