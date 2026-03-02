Capitalino se salva de morir al causa incendio con cigarro encendido

El ciudadano Miguel Antonio Silva Salguera, de 51 años, sufrió quemaduras de primer y segundo grado en su cuerpo, al incendiarse parte de su cuarto en el barrio San Sebastián, en Managua.

Incendios en Managua y Bilwi: Daños y evacuaciones

Cazadores de Noticias informaron que el hecho ocurrió la noche del sábado, cuando presuntamente, don Miguel se quedó dormido con un cigarro encendido.

Las llamas se extendieron por la casa de Silva Salguera causando daños materiales en la construcción.

El lesionado fue trasladado al hospital Fernando Vélez Paiz, de Managua.

Otro incendio ocurrió en el barrio Aeropuerto, en Bilwi, Caribe Norte, en la vivienda de doña Benalicia Lucas Wilfred, de 66 años.

Las llamas cuyas causas se desconocen, arrasaron con enseres domésticos, ropa de uso personal, televisor, cocina y camas matrimoniales.

La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos que evitaron que el siniestro ocasionara daños mayores.

