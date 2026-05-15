Capitalino grave tras ser apuñalado por delincuentes en Las Mercedes

A emergencias del hospital Alemán Nicaragüense fue trasladado en estado crítico Roger Antonio Reynosa Sierra de 19 años, debido al par de cuchilladas que le asestaron en el cuello y el rostro, los delincuentes que intentaron asaltarlo.

El joven Reynosa Sierra fue interceptado por delincuentes en una calle de Las Mercedes, en Managua, la noche de este jueves.

Los delincuentes al ver la resistencia que puso Reynosa Sierra le asestaron una cuchillada en el rostro y otra en el cuello, luego huyeron del lugar, en tanto, el joven quedó desangrándose sobre la acera.

Enseguida pobladores de la zona lo auxiliaron haciendo el llamado a paramédicos de la Cruz Blanca para que lo trasladaran al hospital, mientras la Policía investiga la identidad y paradero de los delincuentes.

