Capitalino casi pierde una oreja por «pleitisto»

Con la oreja izquierda partida en dos, resultó Diego Martin Vélez, a causa de un botellazo que recibió durante un pleito que se origino en la vía pública en el barrio Sócrates Sandino, Managua, de donde fue llevado al hospital Manolo Morales.

A este mismo hospital fue llevado Donaldo Oronte Quiroz, de 41 años, al resultar con una herida en la rodilla derecha, golpes y escoriaciones, al sufrir caída en moto en el barrio Ariel Darce.

Con herida en el brazo derecho y golpes en todo el cuerpo resulto Marcos Eliuth Vargas Martínez de 40 años, al ser agredido por desconocidos que lo despojaron de un teléfono celular, cuando la noche de ayer caminaba por una calle de la Colonia 14 de septiembre.

Mientras en el hospital Antonio Lenin Fonseca, falleció Manuel de Jesús Rocha Romero, de 64 años, a causa de problemas renales, residía en el barrio 4 de abril, municipio de Mateare.