Cámaras captan robo de 12 mil córdobas en Santa María de Pantasma

Las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial en Santa María de Pantasma, Jinotega, se han convertido en la pieza clave para identificar a un sujeto que sustrajo 12 mil córdobas en efectivo de una mochila.

Robo en Pantasma: 12 mil córdobas captados en video

El incidente ocurrió el pasado miércoles 6 de mayo, cuando el ciudadano Salvador Roberto Vallejo fue sorprendido por la rapidez del delincuente al momento de ingresar al local.

De acuerdo con el registro fílmico, el sospechoso vestía una camisa azul, pantalón del mismo color y calzado café.

En las imágenes se observa cómo el individuo se aproximó estratégicamente a la mochila azul de la víctima y, en cuestión de segundos, extrajo el dinero sin que el propietario lo notara de inmediato.

Fue hasta momentos después que el afectado revisó sus pertenencias y confirmó la pérdida del efectivo.

La denuncia ya ha sido interpuesta formalmente ante la Policía Nacional del municipio.

Los familiares y el afectado han facilitado los videos y fotografías a las autoridades con la esperanza de que el material permita la pronta captura del responsable para que responda por este delito.