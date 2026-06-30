Caen dos con 9 kilos de cocaína en Chinandega

Los sujetos Yader Antonio Sandoval, de 49 años y Yader Stiven Sandoval Moreno, de 26 años, fueron detenidos por la Policía Nacional tras incautarles 8 kilos con 961 gramos de cocaína en Chinandega.

Yader Antonio Sandoval y Yader Stiven Sandoval Moreno

De acuerdo con el informe policial, el viernes 26 de junio, a las 5 con 40 minutos de la tarde, agentes antinarcóticos perfilaron la camioneta Mitsubishi placas M 351-858, cuando circulaba por una calle de la colonia Roberto González.

El vehículo era conducido Yader Stiven quien iba acompañado de Yader Antonio Sandoval.

Durante la inspección del automotor, los oficiales encontraron ocho paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva, conteniendo los 8 kilos con 961 gramos de cocaína.

Además de la cocaína, la Policía también les incautó a los sujetos la camioneta utilizada para el traslado de la droga y dos teléfonos celulares.

Los detenidos fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial por tráfico de estupefacientes, mientras continúan las diligencias investigativas.