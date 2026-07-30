Buscan a sujeto que disparó contra menor de 12 años que se opuso a ser abusada en Rivas

La Policía Nacional desplegó un operativo de búsqueda para capturar a Franklin Antonio Novoa García, de 40 años, señalado de haber disparado y herido a su excuñada, una menor de iniciales K.J.C.L., de 12 años, la mañana de ayer miércoles en la comunidad Sapoá, en Cárdenas, Rivas.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cuando la víctima caminaba hacia su centro de estudios.

Novoa García la interceptó a bordo de una motocicleta e intentó obligarla a subirse al vehículo, presuntamente con la intención de abusar sexualmente de ella.

Ante la negativa de la menor, el agresor le asestó un disparo que la impactó en uno de los brazos y de inmediato se dio a la fuga con dirección a la frontera con Costa Rica.

Personas que transitaban por la zona auxiliaron a la niña y la trasladaron inicialmente al centro de salud de la comunidad.

Posteriormente, debido a lo delicado de la lesión, fue remitida al Hospital Gaspar García Laviana en la ciudad de Rivas para recibir atención médica especializada.

La Policía Nacional mantiene las investigaciones y el rastreo para dar con el paradero del prófugo.

