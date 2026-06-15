Buscan a señora desaparecida desde hace 30 años

A través Tu Nueva Radio Ya, se solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a la señora María Aventura Cerna Méndez, de quien su familia no tiene noticias desde hace aproximadamente 30 años, cuando fue vista por última vez en la comunidad de San Buenaventura, en El Capitán, departamento de Boaco.

El aviso es realizado por su hermano, el señor Guadalupe Cerna Méndez, quien desea reencontrarla.

Ambos son hijos de los señores Guadalupe Cerna López y María Bartola Méndez Suárez, quienes ya fallecieron.

Según relatan sus familiares, los hermanos quedaron huérfanos desde la niñez, motivo por el cual se separaron.

Aunque don Guadalupe la ha buscado en el lugar donde habitaban, no logró obtener información sobre su paradero.

Si usted conoce a la señora María Aventura Cerna Méndez, sabe de su ubicación actual o si ella misma escucha este mensaje, se le solicita encarecidamente comunicarse al número telefónico 7540-2432 con su sobrina, Jamileth Cerna, o bien reportarlo directamente a las cabinas de Tu Nueva Radio Ya al 8711-0456.

