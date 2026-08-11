Buscan a Anastasio López, adulto mayor desaparecido en hospital de Ocotal

Momentos de angustia y preocupación viven los familiares del señor Anastasio López, de 72 años, habitante del barrio José Santos Duarte en Ocotal, quien se encuentra desaparecido tras salir sin autorización del centro médico donde había sido ingresado.

Anastasio López, de 72 años

Según declaraciones brindadas por su nieto, Norvin Torres, el adulto mayor fue llevado al Hospital Departamental Héroes de Las Segovias debido a complicaciones en su estado de salud.

Sin embargo, la tranquilidad de la familia se vio interrumpida la madrugada de este martes, cuando el personal del centro hospitalario les notificó que don Anastasio había abandonado la unidad médica por su cuenta, y desde entonces se desconoce su paradero.

Debido a su condición médica y su avanzada edad, sus parientes temen por su integridad física y solicitan con urgencia la colaboración de la ciudadanía en Ocotal y comunidades aledañas para dar con su ubicación y garantizar su pronto regreso al hogar.

Si usted lo ha visto, tiene alguna pista o cuenta con información que ayude a dar con su paradero, favor comunicarse de inmediato al teléfono 8536-3275.

