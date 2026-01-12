Bomberos Unidos sofocan incendio en Colegio de Ciudad Sandino

Tremendo susto se llevaron las familias que habitan en cercanías del Colegio Life Link, ubicado en el municipio de Ciudad Sandino, Managua, donde se registró un incendio.

Aparentemente, un cortocircuito se generó en una choza de paja donde los alumnos del colegio ocupan a la hora de merendar.

Los encargados de cuidar el Colegio y las familias de los alrededores hicieron el llamado a los Bomberos Unidos, quienes desplazaron varias unidades para controlar el fuego y evitaron que el fuego se extendiera a las aulas de clases.

Gracias a Dios no se reportaron personas afectadas. Y la Policía Nacional investiga más a fondo el caso.