Graban robo a tienda de celulares en Jinotega y buscan al ladrón

Autoridades policiales investigan la identidad y paradero del sujeto que arrasó con varios productos en una tienda de artículos para celulares, en Jinotega.

Graban a delincuente robando tienda de artículos de celulares en Jinotega

Eran las 4 de la madrugada con 27 minutos, cuando el amigo de lo ajeno irrumpió en el local, alumbró con la luz de su celular y anduvo de pasillo en pasillo, eligiendo que robar.

Los propietarios del negocio precisaron que el tamal cargó con artículos varios, computadoras, dinero y hasta un par de zapatos que había dentro de la tienda.