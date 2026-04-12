Bomberos sofocan incendio en carpintería de Chinandega

En unos 150 mil córdobas se calculan las pérdidas económicas que dejó como saldo un incendio suscitado ayer sábado, en una carpintería ubicada en el barrio San Agustín de la ciudad de Chinandega.

Don Abraham José Martínez Martínez, alquilá la propiedad en que funciona la carpintería a Jairo Isaías Aguilar Gaitán de 44 años.

Las llamas devoraron en minutos un compresor, tres comedores de madera y herramientas de trabajo.

Los Bomberos Unidos al llegar al lugar de la emergencia sofocaron las llamas para impedir que el fuego se entendiera a las propiedades aledañas.

Una vez controlado el incendio los bomberos determinaron como causa del fuego, recalentamiento seguido de cortocircuito en un estabilizador de corriente usado como extensión eléctrica para herramientas de carpintería, cayendo chispas incandescente sobre material de combustión.

