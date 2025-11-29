Bomberos sofocan incendio de maleza que devoró 32 manzanas en Ciudad Sandino

Sesenta y ocho manzanas de potrero se quemaron este sábado en el sector donde operó la antigua Mina Sandino, en Ciudad Sandino, Managua, donde 32 de ellas fueron consumidas totalmente por las llamas.

La emergencia fue atendida por fuerzas del Cuerpo Unificado de Bomberos del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y una brigada de la alcaldía de Ciudad Sandino que trabajaron con bombas de mochila y herramientas manuales.

Gracias a su arduo trabajo sofocaron las llamas, evitaron así que el fuego llegara a zonas pobladas.